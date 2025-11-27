Coppia minacciata da un ladro d’auto nel parcheggio del supermercato Lidl. Succede ad Afragola. A riportare l’episodio è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Afragola, minacciato con una pistola mentre il ladro ruba una macchina: “Vattene, fatti i fatti tuoi”

Secondo quanto ricostruito, la coppia stava facendo la spesa: mentre la donna era alla cassa a pagare, l’uomo si è recato alla propria auto. Lì è stato avvicinato da malviventi che stavano armeggiando su un’altra auto ferma. Improvvisamente, uno dei criminali gli ha puntato una pistola in faccia, intimandogli di allontanarsi: «Vattene, stai zitto, non fiatare, noi stiamo rubando la macchina». L’uomo è riuscito a fuggire e a rientrare nel supermercato dove, sopraffatto dal terrore, ha perso i sensi. La moglie, sconvolta e disperata, ha immediatamente urlato chiedendo soccorso e allertando il 118.

La coppia, dopo l’accaduto, si è rivolta al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli per denunciare pubblicamente l’accaduto. «Questa aggressione armata in un orario di punta è l’ennesima conferma che interi quartieri sono diventati una zona franca per i criminali», dichiara il deputato Borrelli. «È inaccettabile che i cittadini debbano vivere con la costante paura di essere aggrediti, armati e impuniti, in pieno giorno. Questa non è più una città, è un territorio senza legge, dove può sempre essere un ‘mezzogiorno di fuoco’. Gli aggressori agiscono indisturbati perché sanno di essere impuniti. Ci sono poche risorse e pochi agenti per garantire la sicurezza sul territorio. Da più di due anni il Ministro promette nuove assunzioni eppure, ad oggi, i nuovi arrivati hanno a malapena coperto quelli andati in pensione», ha concluso.