Un litigio tra automobilisti al centro commerciale di Afragola finisce nel sangue. Ad avere la peggio un uomo di 38 anni di Miano, medicato presso l’ospedale Cardarelli con due fratture al volto.

Afragola, lite vicino al centro commerciale finisce in violenza: un ferito

Ieri sera i Carabinieri della compagnia Napoli Vomero sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli per una persona ferita. Da una prima sommaria ricostruzione pare che la vittima, mentre era alla guida della propria auto nei pressi del centro commerciale le porte di Napoli di Afragola, abbia ingaggiato una lite con un altro automobilista. Al culmine del diverbio, l’aggressore è sceso dall’auto e ha picchiato il 38enne colpendolo al volto.

Per la vittima i medici del pronto soccorso del nosocomio Cardarelli hanno previsto una prognosi di 26 giorni per “frattura pavimento orbita occhio destro e frattura moderatamente scomposta delle ossa del naso”. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma per chiarire l’esatta dinamica dell’evento e identificare l’eventuale responsabile dell’aggressione.