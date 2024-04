Un episodio destinato a far discutere quello che ha visto vittima un’automobilista che ha lasciato la propria auto alla stazione Tav di Afragola e ha reitrovato la macchina saccheggiata dai ladri. La segnalazione è stata inoltrata al parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Afragola, lascia auto al parcheggio della Tav per 7 euro: al ritorno l’auto è depredata

“Ho parcheggiato l’auto all’interno del parcheggio della stazione AV Afragola/Napoli verso le 6:00 del mattino – scrive la vittima – e, al mio ritorno, mi sono reso conto che qualcuno aveva rubato i fanali posteriori della mia auto e aperto il cofano per prelevare il trolley contenente i miei effetti personali”.

Poi lo sfogo: “So che il danno ormai è fatto e che toccherà a me pagare per rimediare, nonostante il parcheggio sia anche a pagamento (nonostante abbiano aumentato la tariffa a 7 euro il parcheggio resta non custodito). Questa situazione sta diventando surreale”.