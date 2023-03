Si chiamano Giuseppe Pio Tuccillo e Michele Caputo i due ragazzi arrestati dagli agenti della Polizia Municipale. Sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati assicurati alla giustizia dopo un breve inseguimento per le strade di Afragola.

Afragola, sorpresi a spacciare in strada: arrestati due giovanissimi

Come spiega Cronache di Napoli, ad accorgersi della loro attività di spaccio una pattuglia della polizia locale in servizio di viabilità. I caschi bianchi, guidati dal comandante Ciro Balsamo, notano la loro presenza in piazza Garibaldi, a bordo di una Smart di colore bianco. I due, probabilmente insospettiti dalla presenza delle forze dell’ordine, scappano a velocità sostenuta innescando così un rocambolesco inseguimento nei pressi dello svincolo Ikea. Decisivo un colpo d’arma da fuoo sparato in aria dagli agenti della Municipale a scopo intimidatorio.

Sottoposto a perquisizione personale, negli slip di Caputo sono stati trovati 5 involucri di marijuana e venti involucri di cocaina. Nelle tasche anche 250 euro ritenuto provento illecito della vendita di droga. Tuccillo, invece, aveva con sé 160 euro. I controlli a quel punto sono stati estesi alle abitazioni private. A casa di Tuccillo, sempre ad Afragola, gli agenti hanno trovato 200 grammi di hashish suddivisi in 4 panetti. La coppia di giovanissimi pusher ora è agli arresti in attesa di giudizio che sarà celebrato con rito direttissimo. In corso ora indagini per ricostruire la filiera distributiva dello stupefacente. L’approvvigionamento avveniva probabilmente nel vicino parco verde di Caivano.