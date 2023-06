Con l’uscita della statua del santo dalla Basilica alle 3:30 di questa notte, hanno avuto inizio ad Afragola i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio. Si tratta della festa più sentita dagli afragolesi. Durante la giornata di oggi sono celebrate 14 messe, 13 in Basilica e una in piazza, alle 6.30 alla presenza del vescovo Antonio Di Donna. Partecipatissima anche la messa che è stata celebrata ieri alle 19:00 cui è seguita la vestizione dei paramenti liturgici della statua. Un momento spirituale ma anche formativo:

Su viale Cristo Re e viale Sant’Antonio, come da tradizione, sono già arrivate bancarelle con dolciumi e giochi per bambini. Da domani 14 giugno fino al 20, giorno della cosiddetta “ritirata”, avrà inizio la processione del santo per ogni strada e quartiere della città. Accanto ai momenti religiosi, anche altri di cultura e svago.