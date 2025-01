Un grave incidente stradale si è verificato nella notte del 6 gennaio ad Afragola, lungo via Saggese. La tragedia ha causato la morte di un uomo e il ferimento grave di un’altra persona.

Afragola, incidente nella notte in via Saggese: morto un ragazzo di 33 anni

Via Saggese, una strada lunga circa 3 chilometri che conduce fuori dal centro abitato di Afragola e attraversa campi coltivati, è stata teatro dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica da parte dei carabinieri, il conducente di uno scooter avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo prima contro il marciapiede e poi sull’asfalto.

La vittima, un uomo di 33 anni originario del Burkina Faso (Africa Occidentale), è morta sul colpo, rendendo inutili i tentativi di soccorso. Il passeggero, invece, è stato trasportato in ospedale in codice rosso e si trova in gravi condizioni. I militari dell’Arma stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.