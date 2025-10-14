Intensa attività della Polizia di Stato tra Afragola e Caivano, dove nelle ultime 24 ore gli agenti hanno arrestato tre persone e denunciato altre due per reati legati allo spaccio di stupefacenti e per evasione.

Afragola e Caivano: tre arresti e due denunce in 24 ore per spaccio di droga ed evasione

Ad Afragola, gli agenti del locale Commissariato hanno sorpreso in Corso Meridionale un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, mentre cedeva una dose in cambio di denaro. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina e 355 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

A Caivano, invece, in via IV Novembre, una 30enne con precedenti è stata arrestata dopo essere stata sorpresa a bordo di uno scooter mentre vendeva droga. La donna, bloccata con difficoltà dagli agenti, è stata trovata in possesso di 21 bustine di cocaina (8,5 grammi totali) e 45 euro. È stata arrestata per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Sempre a Caivano, in via Cairoli, i poliziotti hanno fermato una 36enne che tentava di allontanarsi alla loro vista: accertato che si trovava agli arresti domiciliari per reati di droga, la donna è stata tratta in arresto per evasione.

Infine, gli agenti della Squadra Mobile, durante un controllo in via Cesare Balbo, hanno notato due uomini che, alla loro vista, si sono dati alla fuga. Bloccati dopo un breve inseguimento, sono stati trovati con due involucri di cocaina (1,3 grammi) e 565 euro in contanti. Per loro è scattata la denuncia per detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.