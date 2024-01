Era tornata da Milano per festeggiare il Capodanno in famiglia nella sua città d’origine, Afragola. Nel pieno dei festeggiamenti per il nuovo anno, però Concetta Russo – 45enne sposata e madre di due figli – è stata raggiunta da un proiettile alla testa.

Afragola, Concetta uccisa da proiettile esploso in casa: è giallo

Il colpo – un proiettile calibro 380 – è partito dallo stesso appartamento di Via Plebiscito 70, pieno centro della città. Trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo i primi soccorsi degli operatori del 118, ha lottato fino alle prime ore del mattino contro la morte. Intorno alle 10:00 è poi arrivata la triste notizia: la donna non ce l’ha fatta.

Le indagini sul decesso sono ora affidate ai carabinieri di Afragola e al nucleo investigativo di castello di Cisterna. I militari hanno rinvenuto e sequestrato all’interno dell’abitazione il proiettile. Gli investigatori dovranno accertare se il colpo sia partito per sbaglio, nel corso dei festeggiamenti, oppure se sia esploso intenzionalmente. Al momento, non è chiaro se l’arma sia stata individuata e di chi era in possesso né tantomeno se questa era detenuta legalmente.