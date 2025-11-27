Afragola, cocaina in auto: investe i poliziotti per evitare l’arresto: bloccato 33enne

Un 33enne di Caivano è stato arrestato ieri sera dalla Polizia di Stato ad Afragola dopo un inseguimento ad alta velocità e il ritrovamento di diversi involucri di cocaina. L’uomo, con precedenti di polizia, è ritenuto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il tentato scambio e la fuga per le strade di Afragola

Gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di controllo in via Arturo De Rosa, hanno notato il conducente di un’auto mentre avrebbe ceduto qualcosa in cambio di una banconota. Alla vista della pattuglia, il sospetto è fuggito a tutta velocità.

L’inseguimento e l’investimento degli agenti

Durante la fuga, l’uomo ha compiuto manovre pericolose, arrivando a investire gli operatori prima di continuare la corsa in vico Principe di Napoli, dove è stato finalmente bloccato.

La scoperta della droga nell’auto

Il 33enne è stato trovato in possesso di 5 involucri di cocaina e 60 euro. Nell’auto sono stati recuperati anche altri 4 involucri di cocaina nascosti con cura. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.