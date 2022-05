Ha scatenato un polverone di polemiche la decisione di chiudere l’asilo nido mini del rione Salicelle, l’unico asilo nido comunale della città di Afragola. I fondi delicati al servizio sono stati infatti totalmente consumati: dal prossimo 13 maggio la struttura sarà dunque costretta a chiudere i battenti.

Durante la la protesta dei genitori dei bambini iscritti all’asilo ieri all’esterno del municipio era presenti alcuni consiglieri d’opposizione tra cui Giacinto Baia di Forza Italia che ha dichiarato di star predisponendo un interrogazione consiliare in merito alla questione. “Questa amministrazione sta dimostrando ancora una volta i propri limiti – ha detto l’esponente forzista – Andremo fino in fondo per capire come mai questi soggetti che ci governano, continuano a sperperare denaro pubblico in incarichi e proroghe inutili, invece, di dare una continuità ad un servizio così importante per l’intera comunità”. Dello stesso avviso anche Gennaro Giustino, leader di “A viso aperto” . Intanto, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione, l’assessore alle politiche sociali Francesco Di Micco ha dichiarato che – dopo l’incontro con i genitori – si sta lavorando ad una proroga temporanea del servizio con fondi direttamente dall’ambito di competenza. L’obiettivo è permettere ai bambini almeno di completare l’anno scolastico che termina in giugno. Domani dovrebbero aversi novità.