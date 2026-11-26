Le piogge della notte riportano sotto i riflettori le condizioni della stazione ferroviaria di Casalnuovo-Afragola. Dopo le precipitazioni che hanno interessato l’intera area a nord di Napoli, questa mattina si sono registrati nuovi episodi di allagamento all’interno della struttura, inaugurata appena lo scorso settembre e già finita più volte al centro delle segnalazioni dei cittadini.

Una situazione che riaccende le polemiche sulle condizioni di uno scalo ferroviario che, a pochi mesi dall’apertura, continua a presentare diverse criticità. Gli allagamenti rappresentano soltanto una parte dei problemi denunciati dagli utenti, che quotidianamente si trovano a fare i conti con disagi e difficoltà nell’utilizzo della stazione.

Tra le questioni più rilevanti c’è soprattutto quella degli ascensori, che risultano ancora fuori servizio. Un problema tutt’altro che secondario, perché impedisce di fatto a una parte dell’utenza di accedere autonomamente ai binari. Anziani, persone con difficoltà motorie e genitori con passeggini sono costretti a confrontarsi con un percorso fatto esclusivamente di scale: oltre cento gradini, particolarmente ripidi, che rendono complicato, usufruire del servizio ferroviario.

Intanto, le nuove infiltrazioni e gli allagamenti registrati dopo il maltempo tornano ad alimentare il malcontento tra i pendolari, che chiedono interventi concreti per risolvere le problematiche strutturali e rendere finalmente pienamente fruibile lo scalo. L’auspicio dei cittadini è che si possa arrivare a una soluzione definitiva, evitando che ogni nuova ondata di pioggia si trasformi nell’ennesima emergenza.