Cade dal palco dell’oratorio e muore. La tragedia si è consumata ad Afragola. La vittima è Mauro Scafuto, 77 anni, volontario della comunità parrocchiale di San Giorgio Martire.

Afragola, cade dal palco dell’oratorio e muore: addio a Mauro

I fatti nel pomeriggio di ieri. Mauro si trovava da solo nell’ampio spazio dell’oratorio, dove era in fase di allestimento il palco per ospitare l’arcivescovo don Mimmo Battaglia nell’ambito di un evento dedicato a don Peppino Diana previsto per stasera 25 giugno. Ad accorgersi del suo corpo riverso a terra altri volontari, che hanno subito fatto scattare i soccorsi. Sul posto gli uomini della Polizia Municipale guidati dal comandante Antonio Amore e gli agenti del Commissariato.

La Procura di Napoli Nord ha disposto intanto il trasferimento della salma presso l’obitorio di Giugliano e il sequestro del palco di legno da cui la vittima è caduta. Da chiarire le modalità della caduta e le condizioni in cui il palco era tenuto. Altro punto su cui fare luce è se la morte sia avvenuta sul colpo, per il trauma subito, o se l’anziano sia stato vittima di un malore.

Foto: NapoliToday.it