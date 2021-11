Biagio Castaldo eletto presidente del Consiglio Comunale. Il leader di Fratelli d’Italia è risultato il più votato in città alle ultime elezioni amministrative che hanno visto la vittoria del sindaco Antonio Pannone. L’esponente di maggioranza è stato votato con 15 voti nel civico consesso.

Eletta Vicepresidente del civico consesso Maria Carmina Sepe

Alla carica di Vicepresidente dell’Aula è stata eletta Maria Carmina Sepe in quota “Noi con Afragola”. Alla carica di Vicepresidente Vicario è stata eletta Sabrina Salierno in quota M5s. Dunque al primo consiglio comunale la coalizione di governo guidata dal primo cittadino Pannone si presenta con le maggiori cariche della città “pronte” per immergersi nella vita amministrativa. Era nell’aria la nomina di Castaldo. Storico esponente del centrodestra afragolese, Castaldo, eccetto la parentesi del 2013 quando si candidò contro lo stesso Pannone per alcuni scontri con l’ex senatore An Vincenzo nespoli, è uno dei soggetti politici più rappresentativi nel panorama politico locale. Fratelli d’Italia, il partito al quale è iscritto, è il partito più votato della coalizione guidata da Antonio Pannone. Nella precedente amministrazione guidata dall’imprenditore Claudio Grillo, Castaldo ha ricoperto la carica di Vicesindaco. Assenti in aula i consiglieri comunali Lanzano e Iazzetta per la maggioranza e Zanfardino per l’opposizione.