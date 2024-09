Ad Afragola, i carabinieri hanno arrestato Michele Caputo, 21 anni, dopo aver scoperto un considerevole quantitativo di droga nella sua abitazione.

21enne arrestato ad Afragola per droga dopo tentativo di fuga

Durante una perquisizione, il giovane ha cercato di sbarazzarsi di uno zaino, lanciandolo dalla finestra nel tentativo di sfuggire alla legge. Tuttavia, il gesto si è rivelato inutile: i militari hanno recuperato lo zaino che conteneva 13 panetti di hashish, per un totale di circa 1,3 kg.

Caputo, colto in flagrante, ha tentato di opporsi all’arresto, ma è stato rapidamente bloccato e ammanettato dai carabinieri. Ora si trova in carcere, in attesa di giudizio, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.