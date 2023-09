Avrebbe simulato la rapina della propria pistola d’ordinanza per placare le pressioni di alcuni usurai con i quali vantava un grosso debito. In realtà l’arma era stata messa a garanzia del credito. Per questo motivo un poliziotto è stato arrestato dai colleghi della Squadra Mobile di Napoli dal commissariato di Afragola insieme al fratello ed altri 3 soggetti.

Afragola, arma a garanzia dei suoi debiti: poliziotto arrestato dai colleghi

L’inchiesta è partita dalla denuncia di rapina della pistola di ordinanza presentata dall’operatore tecnico della polizia di Stato. Gli inquirenti, attraverso l’analisi di telecamere di videosorveglianza e intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno scoperto però che la realtà era ben diversa, e che il poliziotto aveva mentito simulando il reato.

È emerso infatti che l’agente era talmente indebitato che per sfuggire alle pressanti richieste dei creditori, era arrivato, con l’aiuto del fratello, anche lui poliziotto, a cedere loro la propria pistola in garanzia. Un creditore ha anche minacciato il poliziotto di denunciare il possesso della sua arma se non avesse onorato i debiti. Dalle indagini é emerso inoltre che il creditore si sarebbe impossessato dell’arma per poi minacciare di riferire alle forze dell’ordine tutta la verità sull’arma qualora non avesse onorati i debiti.