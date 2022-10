Non c’è pace per i commercianti di Afragola. Ancora una rapina si registra nel Comune a Nord di Napoli, dove ormai è emergenza criminalità da tempo.

Afragola, pistole in faccia a un tabaccaio

Come anticipa Fanpage.it, stavolta i malviventi, con viso coperto e armanti di pistole, si sono introdotti in una tabaccheria del centro, minacciando i titolari e arraffando tutto ciò che vi era all’interno.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza che erano presenti nel negozio; il raid risalirebbe al 27 settembre scorso ma solo in un secondo momento le immagini sono state diffuse con l’intento di denunciare quanto è accaduto.

Le ultime rapine

Non si arresta quindi la spirale di criminalità che sta risucchiando la città di Afragola. Resta impressa nella mente l’assalto armato al tabacchi di via Amendola. Cinque giorni fa, un commando di cinque rapinatori ha fatto irruzione nel negozio, imbracciando fucili e puntandoli contro il titolare, poi preso a calci e pugni prima di scappare con il bottino. Le immagini degli occhi metallici – che hanno ripreso tutto – hanno fatto il giro del web, soprattutto per la ferocia con cui è il raid è avvenuto. Pochi giorni dopo, invece, un’altra rapina in un negozio di telefonia, ma in questo caso il proprietario ha reagito e cacciato via i banditi. Anche una troupe giornalistica è stata vittima di un furto, perpetrato poco dopo il loro arrivo per documentare attraverso un servizio l’escalation di violenza che sta interessando la città.