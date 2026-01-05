Logoteleclubitalia

Afragola, aggredisce gli agenti di Polizia e li minaccia: arrestato 34enne napoletano

Momenti di tensione nella giornata di sabato ad Afragola, dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 34 anni napoletano, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Afragola, aggredisce gli agenti: arrestato 34enne napoletano

 

L’intervento è scattato nel corso dei servizi di controllo del territorio effettuati dagli agenti del Commissariato di Afragola, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa per la presenza di un soggetto in forte stato di agitazione all’interno di un’abitazione.

Banner Union2 Sito

Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno raggiunto l’indirizzo indicato, dove hanno trovato il 34enne che, alla vista degli agenti, ha iniziato ad inveire contro di loro, tentando anche di colpirli. Dopo momenti concitati e non poche difficoltà, l’uomo è stato bloccato e condotto negli uffici di polizia.

Anche all’interno del commissariato, però, l’indagato ha continuato a mantenere un comportamento aggressivo, proseguendo con minacce e nuove aggressioni nei confronti dei poliziotti. Alla luce dei fatti, il 34enne è stato arrestato dal personale della Polizia di Stato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Banner Union2 Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto