Addio a Varenne, il più grande trottatore della storia del cavallo. È morto a Eboli

Eboli. Addio a Varenne, il più grande trottatore della storia del cavallo. Il “Capitano” si è spento all’età di 31 anni nell’allevamento LJ di Eboli, come confermato dal suo storico driver.

Nato il 19 maggio 1995 nell’Allevamento di Zenzalino da Alessandro Viani, Varenne vanta una genealogia d’eccellenza, figlio di Waikiki Beach e Ialmaz. La sua carriera è stata leggendaria: su 72 gare disputate ne ha vinte ben 63, accumulando oltre sei milioni di euro in premi vinti, record assoluto con cui ha superato anche la statunitense Moni Maker.

L’ultima corsa risale al 28 settembre 2002 a Montreal, nel Mondial Trot, conclusa con una squalifica per andatura irregolare dopo essersi piazzato secondo dietro Fan Idole; un passo falso capitato soltanto al suo esordio nel 1998. Ritiratosi dalle competizioni, Varenne ha proseguito la sua straordinaria eredità come riproduttore, generando oltre duemila figli. Il mondo dell’ippica e dello sport piange oggi un mito insuperabile.