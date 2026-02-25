Addio a Luciano Capasso, Qualiano saluta il 25enne morto durante escursione in Svizzera

Una folla commossa ha riempito la Parrocchia Maria SS. Immacolata per l’ultimo saluto a Luciano Capasso, il 25enne travolto e ucciso da una valanga durante un’escursione sulle vette di Saint Moritz. La bara bianca avvolta nel tricolore ha attraversato la navata centrale tra lacrime e dolore.

L’omelia di don Francesco Martino

Parole intense quelle pronunciate da don Francesco Martino durante l’omelia: “Luciano ci ha insegnato che nulla si raggiunge senza sacrifici. Lavorava e si stava laureando. Ha ragione la madre Raffaella quando dice che oggi deve essere una giornata di festa. Si ricongiungerà con Gesù”. Il sacerdote ha invitato la comunità alla riflessione: “Oggi abbiamo bisogno di una parola vera, ed è quella che esce dalla bocca di Dio. Com’è possibile che con tanti sogni nel cuore la sua vita si sia spezzata così presto? Le chiese non sono aule di tribunale. Qui dobbiamo chiedere a Dio una risposta”.E ancora: “È un momento di dolore, ma il fatto che se ne sia andato cercando le vette ci fa pensare che ora sia libero sulle nuvole. Il fiore più bello Dio l’ha portato via prima che si sciupi”.

Chiesa gremita a Qualiano

Tantissimi amici, parenti e conoscenti hanno voluto stringersi attorno alla famiglia Capasso, in particolare alla madre Raffaella. Un’intera comunità si è fermata per ricordare un giovane descritto come determinato, pieno di sogni e innamorato della montagna. La tragedia avvenuta sulle Alpi svizzere ha sconvolto non solo Qualiano ma l’intera area a nord di Napoli, lasciando un vuoto profondo tra chi conosceva Luciano.