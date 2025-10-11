Ad Aversa l’iniziativa “NOI”: il Partito Democratico unito intorno a Marco Villano per una nuova stagione politica

Si è tenuta questa sera ad Aversa l’iniziativa “NOI”, promossa dal Partito Democratico cittadino: un momento di confronto sul presente, il passato e il futuro del partito e della sua comunità di amministratori, militanti e cittadini.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per ribadire il valore di un impegno condiviso, volto a rilanciare il ruolo di una generazione e di una comunità casertana all’interno del dibattito politico regionale.

Un confronto partecipato, al quale hanno preso parte numerosi sindaci e amministratori locali: segno di un partito vivo, radicato e pronto ad affrontare le sfide che attendono il territorio.

«Il Partito Democratico di Aversa ha designato Marco Villano quale figura che meglio potrà rappresentare la nostra comunità alle prossime elezioni regionali – ha dichiarato il segretario cittadino Vincenzo Angelino – e ritiene che il miglior profilo da candidare sia proprio quello dell’ingegnere Marco Villano, che ha da sempre servito il partito a vari livelli e dimostrato di saper lavorare come amministratore, ricoprendo ruoli di spessore per la città di Aversa e per la provincia di Caserta».

Questo il passaggio contenuto nel documento politico a sostegno della candidatura alle prossime regionali.

«Marco è una persona preparata, con una lunga esperienza amministrativa e un profilo tecnico capace di dare voce alle tante questioni irrisolte del nostro territorio» – ha concluso Angelino.

L’iniziativa segna così un passaggio importante nel percorso di rilancio del Partito Democratico ad Aversa, che, attraverso il lavoro del nuovo segretario Vincenzo Angelino e del direttivo cittadino, intende rafforzare la propria presenza nei comuni della provincia di Caserta, promuovendo una politica fondata sull’ascolto, sulla concretezza e sulla partecipazione.

Il Teatro Cimarosa, gremito di persone, ha ospitato un ampio confronto sui principali temi territoriali: dalla sanità ai trasporti, fino alle questioni ambientali, tutte al centro delle priorità del Partito Democratico.