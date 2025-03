Acerra, procura di Nola smentisce ritrovamento del pigiamino insanguinato: restano i dubbi

Ha ancora risvolti poco chiari la morta della piccola Giulia Loffredo, la bimba di 9 mesi morta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio ad Acerra dopo essere stata sbranata dal pitbull di famiglia. ‌Ieri è circolata la notizia che il pigiamino insanguinato della piccola sarebbe stato trovato dalla polizia in un sacchetto dell’immondizia, prima che finisse in discarica. Ciò vorrebbe dire che la bimba sarebbe stata quindi cambiata prima di essere portata dal papà Vincenzo nel pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, dove l’uomo ha prima riferito di un’aggressione da parte di un randagio, per poi cambiare versione e accusare il pitbull di famiglia. A dare la notizia era stato il TgR Campania.

Questa ricostruzione è stata però smentita dalla Procura di Nola così come dal legale di Vincenzo Loffredo. L’uomo, risultato positivo all’hashish subito dopo la tragedia, è indagato per omicidio colposo per l’omessa vigilanza e custodia del cane. Si attendono ora gli esiti delle varie perizie disposte dalla Procura, a cominciare dal cellulare di Loffredo, sequestrato nei giorni scorsi per verificare anche eventuali spostamenti del 24enne durante l’assenza della compagna, mentre si trovava da solo con la bimba e i due cani tenuti in casa, il pitbull e una meticcia. Altra esito utile alle indagini saranno i risultati delle analisi effettuate sulle feci dei due animali per verificare la presenza di eventuali tracce organiche della vittima.