Il Postamat impazzisce ed emette banconote senza autorizzazione. E’ quanto accaduto ad Acerra.

Acerra, bancomat impazzito: ritrova un “gruzzolo” di soldi ma li restituisce al proprietario

Forse per un’anomalia della rete o un cattivo funzionamento delle linee, uno sportello ha rilasciato un “gruzzolo” di contanti. Quando una correntista, Maria Z., si è recata alla macchinetta per effettuare il suo prelievo si è così ritrovata tra le mani dei soldi che non erano i suoi. Insieme al danaro ha ritrovato anche una ricevuta.

La signora avrebbe potuto intascare i contanti e andare via. Invece ha fatto passare il weekend e ha atteso il lunedì per contattare il direttore dell’ufficio postale di Acerra dove si trova lo sportello Postamat su cui è stata effettuata l’operazione per risalire ai legittimi proprietari. Maria ha persino condiviso un appello sui social per rintracciarli.

Alla fine i titolari del conto su cui era partito il prelievo hanno raggiunto telefonicamente la signora e l’hanno ringraziata per la restituzione. Lei ha spiegato che non era riuscita a dormire, immaginando quanto potessero essere importanti quei soldi per una famiglia o per un lavoratore. «Dietro quei soldi ci sono persone – ha dichiarato commentando l’epilogo della vicenda -, e la prima cosa che ho insegnato ai miei figli è il rispetto. Fare del bene significa vivere bene».