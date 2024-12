Acerra, mal di gola e febbre: Giovanna muore a 51 anni

Tornata nella sua città natale, Acerra, per trascorrere le festività natalizie con i suoi cari, una maestra di 51 anni, Giovanna Messina, si è sentita male e, dopo un ricovero d’urgenza, è morta il 25 dicembre presso l’ospedale “Villa dei Fiori”. Originaria del Napoletano, Giovanna si era trasferita nel 2000 a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dove insegnava alla scuola elementare della frazione di Gozzolina. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia nelle ultime ore.

Un ritorno ad Acerra per Natale

Giovanna era tornata ad Acerra pochi giorni prima di Natale, come riporta il Corriere della Sera, per trascorrere le feste con la sua famiglia. Era accompagnata dal marito Gennaro, militare della Guardia di Finanza ed ex arbitro giovanile della squadra di calcio Fc Castiglione, e dai tre figli Francesco, Tommaso ed Eliana. La donna presentava alcuni sintomi influenzali, come mal di gola e un po’ di febbre, ma nulla che facesse temere conseguenze gravi.

Ricovero d’urgenza e morte il giorno di Natale

Alla vigilia di Natale, Giovanna si era rivolta a un medico che le aveva diagnosticato una tracheite. Tuttavia, la situazione è rapidamente peggiorata: ha iniziato a manifestare gravi difficoltà respiratorie, rendendo necessario il ricovero d’urgenza presso l’ospedale “Villa dei Fiori”. Qui è stata intubata e trasferita nel reparto di Rianimazione, ma, nonostante gli sforzi, è deceduta il giorno di Natale. Secondo i familiari, la causa del decesso sarebbe una forma particolarmente aggressiva di polmonite, ma non si escludono ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze.

Funerali tra Acerra e Castiglione delle Stiviere

Il 27 dicembre si sono svolti i funerali ad Acerra, dove amici, familiari e conoscenti hanno dato l’ultimo saluto a Giovanna. La salma è stata poi trasferita a Castiglione delle Stiviere, dove sabato 28 dicembre, alle 8:30, sarà aperta la camera ardente. Le esequie avranno luogo nel Duomo alle 14:30 dello stesso giorno. La famiglia, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbe richiedere ulteriori indagini e la documentazione clinica per fare chiarezza sulla causa della morte.

In una nota, la società calcistica Fc Castiglione ha espresso il proprio cordoglio: “Tutta la Società FC Castiglione abbraccia in lacrime il caro Gennaro e i figli Francesco, Tommaso ed Eliana per l’improvvisa perdita della moglie e mamma Giovanna”.