Acerra, lite in un noto locale finisce in sparatoria: esplosi diversi colpi di pistola

Una lite per futili motivi è finita in sparatoria. Ieri sera, in via Leonardo Da Vinci, ad Acerra, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco nei pressi di Yogorino.

A darne notizia è Il Mattino. L’episodio si è verificato intorno alle 21. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, ci sarebbe stato un diverbio tra il compagno della proprietaria e un ragazzo all’interno della gelateria. Il giovane si sarebbe allontanato dal posto per poi esplodere i proiettili all’esterno.

Gli spari hanno seminato il panico tra i clienti e sono state allertate immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Acerra. Sono stati trovati a terra anche quattro bossoli. Per fortuna non si registrano feriti. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri che, nel frattempo, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorvelianza installate all’esterno del locale.