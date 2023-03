Non c’è pace per i sanitari, ancora un’altra aggressione nei loro confronti si verifica nelle strutture ospedaliere di Napoli e provincia. L’ultimo episodio, in ordine cronologico, è avvenuto ieri pomeriggio, al pronto soccorso della Villa dei Fiori ad Acerra.

Acerra, infermieri presi a calci e a pugni alla Villa dei Fiori: “Subito drappello di polizia”

A denunciarlo è l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Intorno alle 16, è arrivato al pronto soccorso un paziente trasportato da un’ambulanza del 118 in codice giallo per un dolore toracico.

“I parenti all’esterno hanno iniziato sin da subito ad inveire con calci e pugni alla porta di ingresso – racconta l’associazione -. Quando la dottoressa del 118 ha aperto la porta per entrare all’interno dei locali visita, ne hanno approfittato e sono entrati in 10 travolgendo letteralmente l’infermiere in prima battuta e dopo tutto il personale”.

Questa è la decima aggressione in meno di tre mesi al personale sanitario della Asl Napoli 2. Sono 26, invece, le aggressioni totali tra Asl Napoli 1 e Asl Napoli 2.

“Non abbiamo parole per lo schifo che pervade la nostra anima alla vista di queste immagini, l’infermiere stamane è uscito di casa sano e ritorna come se avesse fatto 10 round di Mma!”, aggiungono gli esponenti di Nessuno Tocchi Ippocrate che lanciano anche un appello al ministro Piantedosi. “Vogliamo un drappello di polizia anche alla Villa die Fiori. Non esistono pronto soccorso di serie a e serie b”, concludono.