Sorpreso con una pistola in strada ad Acerra. Nella notte appena trascorsa la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne napoletano, con precedenti di Polizia, per porto in luogo pubblico di arma comune da sparo clandestina e relativo munizionamento.

Acerra, in auto con una pistola nascosta sotto il sedile: arrestato 25enne napoletano

In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, lungo via Umberto Nobile, hanno notato un’autovettura che, alla loro vista, si è allontanata velocemente. I poliziotti hanno raggiunto e sottoposto a controllo la macchina con a bordo il 25enne.

Durante un controllo, è stata trovata occultata, sotto il sedile del lato passeggero, una pistola Revolver cal 8 priva di matricola e rifornita con 9 proiettili. A quel punto per il 25enne sono scattate le manette ed è stato condotto in carcere.