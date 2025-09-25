Due donne in manette per detenzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di una 60enne acerrana e di una 44enne napoletana, quest’ultima con precedenti di polizia.

Acerra, droga nascosta nel termosifone: arrestate due donne in casa

Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Acerra, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della 60enne, dove hanno sorpreso anche la 44enne ed hanno rinvenuto 22 involucri di cocaina del peso di circa 32 grammi e 270 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, nel bagno dell’appartamento, i poliziotti hanno scoperto, ben nascosta dietro un termosifone, una cassaforte al cui interno sono stati trovati altri 120 grammi della stessa sostanza ed un bilancino di precisione. A quel punto per le due donne sono scattate le manette.