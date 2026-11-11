Acerra, continua la devastazione nelle scuole: nel mirino la “Gaetano Caporale”

Continuano i disagi nelle scuole di Acerra dove l’istituto Gaetano Caporale è stato vandalizzato da un gruppo di teppisti, che avrebbe riversato la schiuma degli estintori antincendio su tutto il corridoio di ingresso dell’edificio. Dopo la devastazione del liceo De Liguori e il furto dei pc, questo è il terzo atto vandalico negli ultimi dieci giorni nel comune a nord di Napoli, e il secondo nel giro di una settimana alla stessa scuola. Per il dirigente dell’istituto Gian Lucio Esposito gli edifici scolastici sono troppo facilmente accessibili a malintenzionati.