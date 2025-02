Si è conclusa ieri l’autopsia sul corpo della piccola Giulia, la bimba di 9 mesi uccisa dal morso di un cane ad Acerra. Dai primi accertamenti, come spiega Luigi Montano, legale di Vincenzo Loffredo, ad uccidere la piccola sarebbe stata la rottura del collo. Domani, intanto, si terranno i funerali della neonata presso il Duomo della cittadina a nord di Napoli.

Acerra, bimba morta per rottura del collo: domani i funerali. Giallo su tracce dna su Tyson

La Procura di Nola ha iscritto il papà 25enne nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. Restano però tanti punti da chiarire. Dalla relazione dei veterinari dell’Asl, così come anticipato dal Corriere del Mezzogiorno, non erano emerse tracce di Dna della bambina sul corpo di Tyson, il pitbull di 25 chili accusato sin dall’inizio di essere il responsabile dell’aggressione mortale ai danni della piccola. Un dettaglio che aveva spostato l’attenzione sull’altro cane, Laika, un meticcio di piccola taglia, anche lui presente nell’appartamento, ritrovato con la testa imbrattata di sangue.

Non si esclude, a questo punto, che Tyson si sia “pulito” in maniera autonoma delle tracce biologiche della vittima, bevendo acqua o rotolandosi sul pavimento di casa. Più improbabile, ma non impossibile, il coinvolgimento di Laika nell’aggressione. Saranno gli ulteriori accertamenti disposti dalla Procura di Nola nei confronti dei due animali a fare luce su quest’aspetto. Intanto sul pitbull già circolavano voci circa la sua pericolosità. Una dogsitter della zona avrebbe raccontato agli investigatori che la scorsa estate il molosso avrebbe ucciso un cagnolino al guinzaglio nel cortile del palazzo. Evento, però, che non risulta mai denunciato presso le autorità locali.

Le immagini delle telecamere

Le indagini proseguono su ogni fronte. Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona del rione Ice Snei, dove Vincenzo e sua moglie Angela vivevano insieme alla piccola Giulia e a due cani. C’è circa un’ora e mezzo di “buco” che Procura e Polizia vogliono ricostruire, sarebbe il tempo durante il quale il 25enne si sarebbe addormentato. Il sospetto è che il giovane si sia allontanato dall’appartamento prima di rientrare a casa e scoprire il corpo della bimba immerso in una pozza di sangue.