Ancora il Postamat nel mirino dei malviventi. Questa volta ad Acerra, dove ignoti hanno preso di mira le casse continue degli uffici postali di corso della Resistenza.

Acerra, assalto al postamat: ladri via a mani vuote

Come spiega Il Mattino, una banda di malviventi ha cercato di introdursi all’interno dei locali delle Poste Italiane e ha danneggiata l’erogatore di cassa nel tentativo di portare via il danaro contante.

I ladri però sono andati via mani vuote senza portare via il bottino, forse messi in fuga da un allarme o qualche automobile di passaggio. Sul posto sono giunti gli uomini del Commissariato di Acerra, a cui sono affidate le indagini e i rilievi del caso per risalire all’identità dei responsabili.

Stessa banda?

Episodio analogo quello registrato al scorsa settimana in via San Marco ad Afragola. In quella circostanza ginoti aveva forzato l’ingresso delle poste probabilmente con un’auto ariete e avevano divelto il Postamat ma andando via a mani vuote dopo l’attivazione del sistema di protezione della banconote.