Un tentativo di furto con spaccata all’ufficio postale di via San Marco ad Afragola. Ignoti questa notte hanno tentato l’assalto al postamat, senza però riuscire a portare via il bottino in contanti.

Afragola, assalto al Postamat: malviventi in azione all’ufficio postale

I malviventi sono entrati in azione questa notte intorno alle 2 – come anticipa NanoTv -. Con l’ausilio di un’automobile usata come ariete, hanno sfondato la saracinesca e poi sradicato lo sportello bancomat dell’ufficio postale.

Tuttavia i criminali non hanno portato via il danaro e sarebbero andati via a mani vuote perché sarebbe scattato un sistema di protezione delle banconote, un macchiatore che le ha imbrattate di inchiostro rendendole inutilizzabili. Ingenti i danni alla struttura.

Le indagini

In questo momento le attività dell’ufficio sono sospese. Sul caso indaga la Polizia di Stato del Commissariato di Afragola. Decisiva da parte degli investigatori sarà l’acquisizione dei filmati di videosorveglianza per ricostruire le fasi del raid e risalire all’identità dei responsabili.