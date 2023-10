Ennesimo incidente sul lavoro in Campania. Questa volta a perdere la vita un 43enne di origini straniere ad Acerra. L’uomo sarebbe stato colpito da un pezzo di gru che stava smontando insieme all’aiuto dei colleghi.

Incidente ad Acerra, 43enne schiacciato da una gru

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri in via Pagliarone, nel centro cittadino. L’operaio era impegnato in un’operazione di smontaggio quando sarebbe stato travolto da una delle componenti metalliche della gru. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma le ferite riportate dal 43enne dopo l’impatto sono risultate troppo gravi e l’uomo è deceduto sul colpo.

Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Acerra. Toccherà a loro ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono altresì in corso verifiche che riguardano l’inquadramento lavorativo del 43enne e il rispetto delle norme di sicurezza da parte della ditta impegnata nei lavori.