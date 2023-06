Si tinge di giallo il ferimento di un 53enne avvenuto ieri ad Acerra. L’aggressione è avvenuta con un’arma da taglio.

Acerra, accoltellato al culmine di una lite: è grave in ospedale

Soccorso dal personale del 118, il ferito è stato trasportato alla clinica Villa dei Fiori è in prognosi riservata. Ancora da ricostruire la dinamica del ferimento.

Sul caso indagano gli uomini del Commissariato locale di Acerra. Gli investigatori non escludono nessuna pista, neanche quella del regolamento di conti. Le condizioni della vittima sono serie anche se non è in pericolo di vita.