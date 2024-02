Attimi di grande tensione nel pomeriggio di ieri ad Acerra, dove un 29enne ha esploso, tra la folla, sette colpi di pistola contro i carabinieri.

Sparatoria in strada ad Acerra: 29enne apre il fuoco contro i carabinieri

I carabinieri della tenenza di Casalnuovo e di Castello di Cisterna erano intervenuti in via Grazia Deledda, nei pressi dell’istituto comprensivo Don Milani, per la segnalazione da parte di alcuni cittadini di un uomo armato e in evidente stato di agitazione. Sul posto, i militari non hanno trovato nessuno. Pochi minuti dopo, però, un 29enne già noto alle forze dell’ordine è sbucato da un vicolo è ha puntato un’arma da fuoco contro gli uomini dell’Arma. Luigi Tufano, questo il suo nome, ha esploso quattro colpi indirizzati al personale in divisa mentre in strada c’erano diverse persone.

Si sono vissuti momenti di forte tensione. I carabinieri, con coraggio, hanno inseguito l’uomo che, a sua volta, ha sparato altri tre colpi prima di gettare via l’arma.

Fortunatamente nessun proiettile ha raggiunto persone. Tufano è stato raggiunto poco dopo mentre aveva addosso anche un’altra pistola, questa però a salve. A qualche metro di distanza, i militari hanno ritrovato anche l’arma con cui il 29enne aveva sparato. La pistola aveva ancora un proiettile in canna.

Luigi Tufano arrestato per tentato omicidio aggravato

Luigi Tufano è stato quindi arrestato e dovrà rispondere all’accusa di tentato omicidio aggravato. Sarà portato in carcere. Ancora mistero sulle cause che hanno portato il 29enne a sparare contro le forze dell’ordine.

La prontezza e il coraggio dimostrati dai carabinieri hanno sventato un potenziale disastro, proteggendo la comunità da ulteriori pericoli. Resta ora da chiarire quali siano state le motivazioni che hanno spinto il 29enne ad agire in modo tanto estremo contro le forze dell’ordine.