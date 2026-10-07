Napoli, convegno su rigenerazione urbana. Vadalà: “Bonifiche a Giugliano e Aversa entro fine anno”

A Napoli, a Villa Doria d’Angri, si è svolto il convegno “Sinergie per la sorveglianza, la rigenerazione e lo sviluppo sostenibile del territorio”, promosso dall’Università Parthenope. Tra i partecipanti anche il generale Giuseppe Vadalà, Commissario unico per la Terra dei Fuochi, insieme a rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, del mondo accademico e delle imprese. Al centro del confronto bonifiche, tutela ambientale e recupero delle aree industriali dismesse. Spazio anche ai casi studio di Eni Rewind, Edison Regea, Herambiente e Greenthesis, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato per la rigenerazione sostenibile dei territori.