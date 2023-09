Ha confessato il 16enne, indagato per il ferimento di un 15enne durante un’asta del Fantacalcio a Ponticelli. La vittima era stata portata al Pronto Soccorso in condizioni gravissime, con una profonda ferita alla gamba.

Accoltella 15enne durante l’asta del Fantacalcio a Napoli: fermato 16enne

Ieri sera è stato emesso un fermo del pm della Procura per i Minorenni per tentato omicidio nei confronti del ragazzo, che è stato successivamente accompagnato nel centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei.

I motivi della lite non sono del tutto chiari, è possibile che l’aggressione sia dovuta a vecchi rancori esplosi mentre vittima e responsabile si trovavano insieme ad alcuni amici per organizzare l’asta del Fantacalcio.

Nella notte tra mercoledì e giovedì il 15enne era stato portato all’Ospedale del Mare con ferite da coltello alle gambe e in imminente pericolo di vita: uno dei fendenti gli aveva reciso l’arteria femorale. Le sue condizioni erano state stabilizzate ed era stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini sono state svolte dai poliziotti della Squadra Mobile (primo dirigente Alfredo Fabbrocini), che hanno identificato gli amici che erano coi due e li hanno ascoltati, ricavando informazioni utili sull’identità dell’aggressore. Il presunto responsabile, identificato in un 16enne dello stesso quartiere della periferia Est di Napoli, è stato rintracciato nella zona di Ponticelli alle prime ore di ieri e portato in Questura. Interrogato negli uffici della Squadra Mobile, il 16enne ha ammesso le proprie responsabilità in merito al ferimento.