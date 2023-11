Giorni di caos all’ufficio tributi di Giugliano. Anche ieri mattina, come ormai da qualche settimana, lunghe file si registrano all’esterno dell’ufficio di via Aniello Palumbo per accertamenti relativi alla Tari. Municipia, la società che si occupa della riscossione del tributo comunale, sta inviando ai cittadini cartelle di pagamento, accertamenti e così in molti si stanno recando agli sportelli per chiedere spiegazioni, solo che ogni giorno vengono emessi 100 numeri che terminano nel giro di pochi minuti al mattino.