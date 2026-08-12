Mondragone, oltre 100 dosi di cocaina pronte allo spaccio: arrestato 23enne, sequestrati soldi e droga

Un 23enne residente a Mondragone è stato arrestato dai Carabinieri nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio e alla diffusione di sostanze stupefacenti sul territorio.

L’operazione è scattata nella tarda serata dell’11 agosto durante un servizio predisposto dai militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone per prevenire e reprimere i fenomeni legati alla circolazione della droga. Il controllo è stato effettuato lungo via Castel Volturno, nei pressi di un distributore di carburanti, dove i militari hanno fermato un giovane del posto.

Sequestrate oltre 100 dosi di cocaina

Gli accertamenti sono proseguiti con una perquisizione personale e domiciliare. Nel corso delle verifiche, secondo quanto riferito dai Carabinieri, sarebbe stata rinvenuta una significativa quantità di sostanza stupefacente. Complessivamente i militari hanno sequestrato oltre 100 dosi di cocaina, insieme a 430 euro in contanti e materiale ritenuto funzionale al confezionamento della droga. Sostanza stupefacente, denaro e materiale sono stati posti sotto sequestro in attesa dei successivi adempimenti dell’Autorità giudiziaria.

Arrestato 23enne, disposti i domiciliari

Per il giovane è quindi scattato l’arresto in flagranza di reato. Il 23enne è ritenuto, allo stato delle indagini, gravemente indiziato del reato previsto dall’articolo 73 del D.P.R. 309/1990 in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Terminate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.