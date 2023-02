Sono tornate in azione le ruspe questa mattina a Giugliano. E’ partito infatti l’abbattimento di un manufatto abusivo di via Casacelle, su ordine dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord,. Si tratta di un palazzo di quattro piani dichiarato abusivo con sentenza passata in giudicato. L’immobile, con all’interno anche un luogo di culto, era abitato da 19 persone ed è stato sgomberato. L’edifico era di proprietà di una persona attualmente agli arresti domiciliari proprio per la violazione dei sigilli, trasferita in un centro di residenza per anziani insieme al coniuge. La prima denuncia c’è stata nel 2014 e successivamente sono stati accertati anche altri abusi.

Le autorità hanno riscontrato poi anche allacci abusivi all’energia.

Uno dei residenti ha accusato un lieve malore che a richiesto l’arrivo di un’ambulanza ma nel complesso l’operazione è stata gestita senza grandi problemi dalle forze dell’ordine.