Sono in corso le operazioni di demolizione di un immobile a Giugliano, in via Casacelle, perché completamente abusivo. A condurle la locale Polizia Municipale, guidata dal capitano Salvatore Borgese, e gli agenti del Commissariato Giugliano-Villaricca, coordinati dal primo dirigente Alfredo Carosella.

Giugliano, edificio abusivo pronto per essere demolito: proprietario ha un malore

L’abitazione, in cui risiedono 19 persone, è stata edificata da R.A., una donna attualmente agli arresti domiciliari e da ieri ospite in una casa per anziani. Alla vista degli agenti il marito della donna avrebbe avuto un malore e grazie all’intervento dei sanitari e dei servizi sociali è stato accompagnato anche lui nella Rsa.

Secondo la Procura di Napoli, che ha dato ordine di demolizione, l’edificio è stato realizzato senza alcun criterio sismico, privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa e di agibilità collaudo sismico, omettendo di depositare gli atti progettuali presso l’Ufficio dello Sportello Unico dell’Edilizia competente.

Oltre che prevedere l’abbattimento del manufatto, sono state attivate le procedure tendenti al recupero delle spese giudiziarie nei confronti del costruttore abusivo. Durante le operazioni di abbattimento, gli agenti della Polizia Municipale hanno anche contestato i reati di furto di energia elettrica e furto d’acqua.