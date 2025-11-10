A Villaricca prende il via “Cuore in Campo”: lo sport diventa memoria, inclusione e comunità nel nome di Orazio Vitale

Villaricca. Un grande momento di partecipazione e commozione ha segnato ieri sera l’avvio ufficiale di “Cuore in Campo”, il nuovo progetto promosso da Idee e Concretezza APS in collaborazione con la Comunità Amalia Fusco.

L’iniziativa, che si svolgerà ogni venerdì sera presso il Campetto “Padre Antonio Serra” della Chiesa San Francesco d’Assisi di Villaricca, nasce per coniugare sport, solidarietà e inclusione sociale, nel segno dei valori autentici della comunità. La serata inaugurale è stata dedicata al ricordo del professore Orazio Vitale, docente, biologo e allenatore che ha dedicato la vita all’educazione dei giovani, trasmettendo loro passione, disciplina e fiducia nei propri sogni.

Il momento più intenso dell’evento è stato la scoperta e la lettura della targa commemorativa in onore del professore.

A leggere la dedica è stato il presidente di Idee e Concretezza APS, Salvatore Mautone, che ha ricordato con profonda emozione come Orazio Vitale sia stato anche un suo insegnante e un esempio di vita. Al suo fianco il vicepresidente Giulio De Rosa e i volontari dell’associazione, che hanno condiviso un momento di forte commozione e riconoscenza collettiva. Alla cerimonia hanno partecipato anche la moglie di Orazio Vitale, i figli e la figlia, presenti per onorare la memoria del professore e testimoniare l’eredità di valori, passione e dedizione che ha trasmesso nella vita e nello sport.

La targa recita: “ALLENATORE, INSEGNANTE E GUIDA. Ha trasmesso ai giovani la passione, il rispetto e la forza di credere nei propri sogni. Il suo esempio vive in ogni sorriso, in ogni partita.”

A rappresentare le istituzioni e il mondo scolastico erano presenti don Giuseppe Tufo, il deputato Francesco Emilio Borrelli, e la vicepreside Imma Sollo dell’Istituto “Sergio Bruni” di Villaricca – sede succursale – che ha espresso parole di stima e affetto nei confronti del professor Vitale, sottolineandone l’impegno educativo e umano. I ragazzi della Comunità Amalia Fusco sono stati i veri protagonisti della serata, scendendo in campo con entusiasmo per la prima partita ufficiale del progetto.

Un segnale forte: lo sport come linguaggio universale di crescita, amicizia e solidarietà.

La parte conclusiva dell’evento ha lasciato spazio alla festa e alla condivisione: taglio della torta offerta dalla Pasticceria Galdiero di Villaricca, dolci della Pasticceria Orma Delizia e bibite messe a disposizione con generosità dalla Conad Mola di Umberto, che ha sostenuto con vicinanza l’iniziativa. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Associazione ARCU, che ha garantito la perfetta riuscita della serata mettendo a disposizione il campo, le attrezzature audio, la musica e il supporto tecnico.

Una collaborazione preziosa che dimostra come la sinergia tra realtà associative e istituzioni locali possa creare occasioni di incontro e crescita per l’intera comunità.

Con “Cuore in Campo”, Villaricca sceglie di mettere al centro i giovani, la memoria e il cuore, trasformando ogni venerdì in un appuntamento dedicato allo sport come strumento di educazione e partecipazione.

Un progetto che continua l’eredità di Orazio Vitale: educare attraverso il gioco, unire attraverso il rispetto, costruire attraverso l’amore.

