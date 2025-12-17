A Villaricca la solidarietà diventa un gesto concreto: raccolta alimentare il 19 e 20 dicembre

In un Natale segnato da difficoltà economiche sempre più diffuse, Villaricca sceglie di non voltarsi dall’altra parte. Nei giorni 19 e 20 dicembre si terrà la Giornata di Raccolta Alimentare Solidale, un’iniziativa che trasforma un semplice atto quotidiano in un aiuto vitale per chi oggi non riesce a riempire la propria tavola.

L’evento è promosso dall’Associazione Idee e Concretezza, con il sostegno della Comunità Amalia Fusco, che scende in campo con i propri ragazzi e le proprie ragazze per dare un segnale forte: la solidarietà non è uno slogan, ma un impegno reale che parte dai più giovani.

La raccolta si svolgerà:

• Venerdì 19 dicembre presso l’MD di Via Napoli 2, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:30;

• Sabato 20 dicembre presso il Decò di Corso Europa 445 e il Conad di Via San Francesco d’Assisi 54, negli stessi orari.

Un ringraziamento particolare va alle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa, dimostrando sensibilità e attenzione verso il territorio e permettendo, con la loro disponibilità, la realizzazione concreta della raccolta solidale.

I beni alimentari raccolti saranno destinati alla Parrocchia di San Francesco d’Assisi, punto di riferimento per decine di famiglie e cittadini in condizioni di forte disagio, che provvederà alla distribuzione degli aiuti a chi ne ha più urgente bisogno.

«Per te è spesa, per altri è speranza» non è solo il titolo dell’iniziativa, ma un richiamo alla responsabilità collettiva. In un territorio in cui la crisi colpisce duramente, ogni pacco di pasta, ogni scatola di latte, ogni gesto di solidarietà può fare la differenza e restituire dignità a chi vive un Natale nell’incertezza.

L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza: partecipare significa scegliere di non lasciare nessuno indietro e dimostrare che, anche nei momenti più difficili, la comunità sa ancora unirsi per costruire speranza.