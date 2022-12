Un presepe “diverso” per la Cattedrale di San Prisco a Nocera Inferiore. La rappresentazione infatti esce dai soliti schemi e ci regala una scena totalmente diversa da quella che siamo abituati a vedere. La Madonna giace riposandosi mentre è San Giuseppe a cullare il bimbo. Un chiaro messaggio sulla parità dei ruoli che arriva a tutti.

Le parole del parroco

“Abbiamo voluto dare un segnale perché c’è bisogno anche degli esempi per rendere chiari a tutti determinati messaggi sulla parità e la divisone dei compiti” ha spiegato alla fine della celebrazione della domenica il parroco don Vincenzo Spinelli da alcuni mesi alla guida della comunità del Vescovado.

Il messaggio del Papa

Il Presepe con la Madonna che si riposa è stato nel 2019 condiviso anche da Papa Francesco sul suo profilo Instagram ufficiale e raccolse unanime apprezzamento per la sua novità e umanità. Allora il Papa così spiegò la sua scelta: “Il presepe è attuale, è l’attualità di ogni famiglia. Ieri mi hanno regalato un’immaginetta di un presepe speciale, piccolina, che si chiamava: Lasciamo riposare mamma. C’era la Madonna addormentata e Giuseppe con il Bambinello lì, che lo faceva addormentare. Quanti di voi dovete dividere la notte fra marito e moglie per il bambino o la bambina che piange, piange, piange. Lasciate riposare mamma è la tenerezza di una famiglia, di un matrimonio”

Dove vedere il Presepe

L’opera che si può ammirare nella cattedrale di Nocera è frutto del lavoro di un artista della vicina Cava ed in tanti si stanno recando in chiesa per poterlo vedere e fotografare.