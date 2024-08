La decima edizione di Openartaward – premio Internazionale alla pubblicità – segna un vero e proprio boom di partecipazioni, registrando un record storico nel panorama pubblicitario europeo. Con ben 178 agenzie iscritte, Openartaward si conferma come il premio con la più alta partecipazione del settore in Italia e tra i primi in Europa. Tra i candidati anche diverse agenzia napoletane, tra cui “The Club Factory”.

A Napoli la decima edizione di Openartaward

Openartaward si distingue nel panorama dei premi pubblicitari per una caratteristica unica: la giuria è composta esclusivamente dagli studenti dei corsi di graphic design e comunicazione pubblicitaria dell’istituto OPENART – Creative Graphic Design School.

L’attrattiva internazionale di Openartaward è evidenziata dalla partecipazione di 32 agenzie di comunicazione pubblicitarie provenienti dall’estero (Spagna, Francia, Inghilterra, Austria, Germania e Svizzera). Queste si aggiungono alle 146 nazionali (provenienti da tutte le regioni italiane) per raggiungere così un totale di 178 agenzie partecipanti, confermando il carattere europeo ed altamente inclusivo del premio.

La cerimonia di premiazione si terrà il 28 settembre 2024 presso il teatro Acacia di Napoli, in Via R. Tarantino 10. La serata, condotta dall’attrice Kiara Tomaselli, sarà un momento di celebrazione del talento e della creatività, con la partecipazione di numerosi ospiti e protagonisti del mondo della pubblicità. Il successo di questa edizione di Openartaward testimonia la crescente importanza di questo premio nel settore pubblicitario.

L’agenzia “The Club Factory” in corsa in tre categorie

Tra i candidati anche l’agenzia giuglianese “The Club Factory“, in corsa in tre categorie. Nella categoria “No Profit” – Calendario Tele Club Italia x Caritas (realizzato da The Club Factory con gli scatti di Andrea Matacena e le Illustrazioni di DaniloPè); nella categoria “Self Promotion” – Pop Corn Podcast, prodotto da The Club Factory con Marco Mm Mennillo, Andrea Setaro e Fabio Lamonea, podcast sul mondo della comunicazione e dell’advertising); infine nella categoria “Special Awards” – Un packaging realizzato in collaborazione con Cartiere Fedrigoni per Sport Solutions per l’Annual Report 2023 della tappa “World Cup Nuoto di Fondo di Golfo Aranci”.