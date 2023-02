NAPOLI. C’è chi non pronuncia neppure la parola scudetto perchè scaramantico, chi ha già acquistato le bandiere per festeggiare e chi realizza “l’auto scudetto”.

A Napoli la macchina scudetto

A Napoli ognuno vive in maniera diversa questa attesa scudetto e intanto che giunga la certezza matematica che la coppa quest’anno vada alla squadra di de Laurentiis, c’è un tifoso che ha deciso di ritinteggiare la sua auto e realizzarla a tema Napoli.

Accade nei pressi di Corso Garibaldi. L’ideatore è il signor Andrea che sta trasformando una vecchia Citroen C3 nell’auto scudetto. E così il veicolo è già stato ritinteggiato tutto di azzurro, colore appunto della squadra partenopea, e sul tettuccio è comparso in questi giorni il tricolore. Sul cofano, invece, hanno dipinto una grande N.

Sui social l’uomo sta invitando tutti a recarsi lì, come un vero e proprio luogo di pellegrinaggio, per firmare l’auto e per dire “quel giorno c’ero anch’io”. “Non succede ma se succede siamo già pronti” dice l’uomo, “per il 3 aspettiamo la certezza matematica”. “Se volete fare una foto come souvenir potete venire, è gratis”. Si conferma anche in questo caso l’ironia e l’estro napoletano che stavolta, in vista del tanto atteso scudetto, potrebbe superare ogni aspettativa.