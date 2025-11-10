La tappa di Giugliano per i due principali candidati alla presidenza della Regione, Roberto Fico ed Edmondo Cirielli, serve per parlare di ecoballe e rifiuti. Ed è proprio su questo che i due, a distanza, si rivolgono gli attacchi.

A Giugliano tra Fico e Cirielli va in scena lo scontro sullo ecoballe

Cirielli ieri, dopo l’apertura dell’Udc e il gazebo con Fratelli d’Italia, è stato a Taverna del Re. Il candidato di centrodestra ha pubblicato un video in cui dice: “Le ecoballe sono il simbolo del fallimento di chi ha amministrato la regione in questi 10 anni. L’80% è ancora qui, 10 anni di prese in giro. Fico venga qui perchè c’è questo disastro e prenda le distanza dal Pd che l’ha provocato. Volete che queste persone continuino a stare al loro posto?”.

Il candidato del campo largo, nel corso del suo intervento a Palazzo Palumbo, ha ricordato che il processo di rimozione delle ecoballe è già stato avviato dall’attuale governo regionale e che bisogna proseguire: “Solo con gli ultimi interventi regionali si è iniziato il processo di smaltimento delle ecoballe e delle bonifiche. È importante rimanere sul pezzo, perché questa è una terra che è stata troppo ferita. Dobbiamo continuare con lo smaltimento, con le bonifiche e con la valorizzazione del litorale, che dovrà essere sicuro, balneabile e fruibile da tutti i cittadini e le cittadine”.