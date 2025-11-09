Cirielli a Giugliano: “Fico sposa dieci anni di fallimenti. Sanità al collasso, tasse record sui rifiuti”

“Fico sposa dieci anni di malgoverno”

Cirielli, parlando alla stampa e ai presenti, ha attaccato la gestione regionale degli ultimi dieci anni: “Fico sposa dieci anni di malgoverno e fallimenti e invece di attaccare me per presunti guai del governo nazionale dovrebbe dire cosa hanno fatto loro in Campania”.

Sanità al collasso e fondi non spesi

Secondo il candidato del centrodestra la sanità campana è “al collasso” e la Regione non avrebbe utilizzato i fondi destinati alle malattie ad alta complessità, agli screening diagnostici e alla riduzione delle liste d’attesa. “Sulle politiche sociali – ha aggiunto – la Regione sono anni che non paga le cooperative che assistono i disabili. I fondi ci sono ma non li sanno spendere”.

“Serve cambiare il paradigma dell’organizzazione pubblica”

Cirielli ha spiegato che “c’è la necessità di vincere per cambiare il paradigma dell’organizzazione pubblica”, valorizzando i dipendenti e motivando il personale, ricordando anche gli interventi sulla viabilità: “Ho fatto più chilometri di strade provinciali che nei venti anni precedenti”.

Ambiente e rifiuti, tasse alte e pochi risultati

Sul fronte rifiuti ha parlato di tasse troppo alte e scarsi risultati: “Paghiamo la tassa sui rifiuti più alta d’Italia e questo danneggia famiglie e imprese. Vi sembra che le città siano pulite? Le ecoballe non sono sparite, continuiamo a esportare immondizia pagando, quando si sarebbero potuti realizzare impianti per l’umido”.

“Fico non può prendere le distanze da chi governa”

Cirielli ha chiuso tornando su Fico: “Su questo dovrebbe dire qualcosa o prendere le distanze, ma non può perché senza chi ha governato finora non andrebbe da nessuna parte”.

