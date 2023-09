Dieci veicoli su venti sono sprovvisti di copertura assicurativa. È quanto è emerso dal bilancio dei controlli eseguiti ieri pomeriggio a Giugliano dalla Polizia Municipale che, in sole due ore, hanno fermato una ventina di veicoli, tra auto e motocicli: in dieci, però, erano privi di assicurazione.

A Giugliano record di veicoli sprovvisti di assicurazione: metà di quelli controllati non la possiedono

Per questa violazione, ricordano gli agenti, è previsto il sequestro amministrativo del veicolo. Per chi è recidivo, come nel caso del conducente di una smart che circolava in strada nonostante le sanzioni e il sequestro del veicolo in passato perché privo di assicurazione, scatta la confisca. E ieri, infatti, la Smart è stata nuovamente posta sotto sequestro e rimossa con carro attrezzi.

A insospettire gli agenti sono state le risposte vaghe del conducente che, tra l’altro, non aveva con sé alcuni documenti che gli erano stati chiesti. Infine, durante i controlli, gli agenti della Municipale hanno beccato tre automobilisti che circolavano con patente ormai scaduta e senza revisione aggiornata.