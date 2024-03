Diciotto su sessanta veicoli fermati dalla Polizia Municipale di Giugliano non erano in possesso di copertura assicurativa. È il bilancio dei controlli eseguiti dai caschi bianchi, guidati dal comandante Emiliano Nacar, nei giorni scorsi nella Terza città della Campania.

A Giugliano 18 su 60 veicoli fermati senza assicurazione: elevate multe per 30mila euro

Non solo erano privi di assicurazione, in alcuni casi gli agenti hanno contestato ai conducenti anche la mancata revisione e a qualche centauro la guida senza casco. In totale sono state elevate sanzioni per 30mila euro.

Le pattuglie della Polizia locale si sono dedicate ancora una volta al contrasto del riciclaggio dei veicoli con targa straniera, eseguendo un nuovo sequestro amministrativo e infliggendo multe salate. Nel centro cittadino, invece, i caschi bianchi hanno posto sotto sequestro dei manufatti abusivi.