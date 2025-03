“A 17 anni non sappiamo come mantenere una bara”, il dolore degli amici di Luca

Luca muore a 17 anni per un aneurisma cerebrale e i suoi compagni di scuola lo ricordano all’indomani dei funerali, con una manifestazione spontanea all’Istituto Galvani di Giugliano. Era tornato da una settimana a scuola dopo una lunga assenza per la riabilitazione a seguito di un delicato intervento. Poi la tragica notizia, il ragazzo accusa un malore a casa mentre era in bagno, poche ore e Luca è spirato. Una doccia fredda per i suoi amici e le sue amiche. A 17 anni è difficile metabolizzare un dolore come la perdita di un amico. Tutti nel cortile, studenti e studentesse del Galvani e del vicino Liceo De Carlo. Applausi, lacrime e poi palloncini bianchi all’insù, mentre uno striscione recita Luca vivi per sempre.